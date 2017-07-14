Минздрав начал проверку кошмарной истории роженицы из Молдовы

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В историю, которая взбудоражила всю Молдову, просто невозможно поверить. Жительница Фалешт рассказала, что, находясь в больнице, она рожала в одиночку, и врачи ей не оказали медпомощь. Как заявила женщина, она несколько раз звала на помощь, но никто из медперсонала не откликнулся. По ее словам, ей пришлось рожать в палате на глазах у испуганных пациенток. Как сообщила женщина, на свет появился мертвый ребенок. Министерство здравоохранения Молдовы начало внутреннее расследование по этому случаю. Инцидент, по данным ведомства, произошел в одном из медучреждений Бельц.

"Минздрав заслушал персонал, который осматривал женщину в день госпитализации. Речь идет об акушере-гинекологе, враче-анестезиологе и акушерке, которые констатировали смерть плода", — отмечено в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, гинеколог признал, что не успел оказать помощь при извлечении плода по причине быстрых родов, вызванных лекарствами. В тоже время врач подчеркнул, что непрерывно наблюдал за беременной, а также перерезал пуповину и извлек плаценту.

"Министерство здравоохранения обратится в правоохранительные органы, если будет установлено, что медперсонал не предоставил беременной необходимую медицинскую помощь во время родов. Такое отношение со стороны медработников недопустимо и должно быть наказано согласно закону", — подчеркнул в структуре.