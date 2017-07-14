Киртоакэ проведет под домашним арестом остаток июля

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Cуд на заседании в пятницу продлил домашний арест мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках, еще на 25 дней.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ удвоили обвинение: теперь ему грозит новый срок

Киртокэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий же день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью "Извлечение выгоды из влияния".

В пятницу прокурор Дмитрий Робу заявил, что Киртоакэ предъявлено еще одно обвинение. Таким образом, сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановляет продлить домашний арест Дорина Киртоакэ на 25 дней", — сообщили в суде.

Киртоакэ заявил, что не согласен с решением инстанции.