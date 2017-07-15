Точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 июля

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. В субботу, 15 июля, максимальная температура воздуха в Молдове достигнет + 26 градусов по Цельсию днем и + 15 градусов в ночные часы, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

В северных районах ожидаем до + 13 градусов ночью и + 24 градусов днем, в центральных +14 ночью и +25 днем, а на юге воздух прогреется до + 26 градусов в дневное время и охладится до + 15-ти — в ночное.

Погода ожидается облачная. В северных и центральных районах Молдовы возможны слабые дожди. Ветер северо-западный до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное, около 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха до 36%.

В воскресенье, 16 июля, на севере переменная облачность, а в центре и на юге — кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха днем опустится до +18, +23 градусов, а ночью ожидается +10, +15 градусов по Цельсию.

Следующая неделя, 17 июля, начнется в Молдове с +23, +28 градусов днем и +10, +15 ночью. Осадков в начале недели синоптики не прогнозируют.

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