Почему молдавские вокзалы опасны для здоровья

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Минздрав решил очистить молдавские вокзалы от опасных инфекций. До сих пор в стране не существовало законодательства, которое бы определяло санитарные нормы безопасности в общественных учреждениях подобного типа. По этой причине проверки состояния вокзалов были затруднены, отмечают в профильном ведомстве.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Из Кишинева в Одессу - быстрее и в комфортных условиях

Чтобы исправить ситуацию минздрав разработал специальный регламент. Согласно новому документу, все помещения на станциях ожидания междугороднего и международного транспорта должны быть обеспечены вентиляцией, отоплением, водопроводом, канализацией и обязательно питьевой водой. Так же здания вокзалов должны быть оборудованы приспособлениями, создающими тень. Например, рекомендуется устанавливать жалюзи на окнах, расположенных с южной и юго-западной стороны.

Регламент четко прописывает порядок проведения дезинфекции и уборки зданий вокзалов.

Некоторые нормы санитарного регламента касаются создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Так, дверные ручки на вокзалах должны находиться на высоте не более 110-ти сантиметров. Кроме того, информация о прибытии и отбытии транспорта должна быть вывешена на высоте 160 сантиметров, то есть не превышать человеческого роста.

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