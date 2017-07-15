Определены главные угрозы на границе Молдовы и Румынии

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Представители Пограничной полиции Молдовы и Румынии провели совместное заседание, где определили главные вызовы, с которыми они сталкиваются при охране государственной границы. Об этом сообщили в субботу в Погранполиции республики.

"Проанализировав феномен трансграничной преступности, стороны пришли к выводу, что основную угрозу на совместной границе продолжает представлять незаконная миграция, которая осуществляется в том числе и с помощью подделки документов", — сообщили в Погранполиции.

Вторая, не менее острая, проблема, — контрабанда табачных изделий.

"Этот феномен больше всего распространен в западной и северной частях страны", — пояснили в ведомстве.

В связи с этим стороны подтвердили необходимость объединить усилия на самых уязвимых участках.

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