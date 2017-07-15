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Задержание Дорина Киртоакэ

Киртоакэ под колпаком правосудия: на мэра есть еще дела

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (33)
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Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ сам заговорил о других уголовных делах, в которых он фигурирует

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Примар Кишинева Дорин Киртоакэ не исключает, что в его отношении проводится расследование и по другим уголовным делам, кроме того, по которому он был задержан.

"Насколько я понимаю, они уже были открыты, но о моем в них статусе мне не сообщали", — сказал Киртоакэ журналистам. 

Задержание Дорина Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Киртоакэ удвоили обвинение: теперь ему грозит новый срок

Прокурор Думитру Робу эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, подчеркнув, что не может говорить о других делах, поскольку занимается только тем уголовным процессом, в рамках которого Киртоакэ находится под домашним арестом.

Как ранее пояснил государственный обвинитель, показаний градоначальник не дает. По словам Робу, сейчас речь идет о взятке в особо крупных размерах за внедрение проекта.

Киртоакэ задержали 25 мая, а 14 июля в очередной раз продлили его домашний арест на 25 суток. Он проходит обвиняемым по делу о платных парковках.

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения Мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева. 

justice, суд
© Sputnik/ Andrei Starostin
Гамрецкий "сдал" Киртоакэ, признал вину и пойдет под суд

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща. 

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обязался убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Оба действия, как пояснил прокурор, – в тяжелой форме. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы. В ближайшее время дело будет передано в суд.

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Тема:
Киртоакэ и закон (33)

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Теги:
прокуратура, коррупция, платные парковки, расследование, уголовное дело, примэрия Кишинева, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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