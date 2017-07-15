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Rope Jumping в Данченах

Заброшенная высотка в Данченах по-прежнему представляет опасность

© Facebook / Rope Jumping Кишинев
Общество
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У советских архитекторов на это здание были большие планы. Предполагалось, что в нем будет действовать своеобразный центр виноделия с лабораториями и дегустационными залами с видом на виноградные поля

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik, Дарья Чернега. У примэрии Яловен связаны руки, и она не может предпринять меры по обеспечению безопасности вокруг недостроенного высотного здания, возвышающегося в поле возле Данчноского озера. Об этом Sputnik заявил юрист городской администрации Валентин Огуз.

В местной администрации отмечают, что объект еще в 2004 году перешел в частные руки. В настоящее время им владеет итальянский инвестор, которому также принадлежит здание заброшенной больницы в самих Яловенах. Недострой возле Данченского озера юридически находится на территории города, поэтому примэрия намерена в очередной раз обратиться к владельцам, с просьбой обеспечить там безопасность. 

"Они частично изолировали здание, хотя здесь, как минимум, должен быть металлический забор, чтобы не допустить проникновения граждан. Кроме того, нужно поставить охрану", — пояснил Валентин Огуз. 

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Администрация города отмечает, что высотка привлекла повышенное внимание властей, после того, как ее облюбовали любители экстремальных видов спорта — роуп джамперы (rope jumping). Несколько лет назад в социальных сетях распространился ролик, на котором с крыши здания прыгает ребенок дошкольного возраста. После этого стали поступать официальные обращения в полицию с просьбой помочь в решении проблемы. 

"Здание внутри было изолировано до третьего этажа. Но в любом случае, в подвале сломано заграждение. Я думаю, что желающие проникнуть внутрь, используют эту возможность", — отметил собеседник. 

В свою очередь, главный архитектор Яловен Серджиу Стог заявил, что владельцы высотки возле Данченского озера ни разу не обращались в примэрию с намерением продолжить строительство объекта или изменить его назначение. У советских архитекторов на это здание были большие планы. Предполагалось, что в нем будет действовать своеобразный центр виноделия с лабораториями и дегустационными залами с видом на виноградные поля.

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Теги:
экстрим, опасность, высотка, rope jumping, Серджиу Стог, Валентин Огуз, Молдова, Данчены
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