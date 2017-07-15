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Молдавская модель Ксения Дели

В Калараше живет "двойник" Ксении Дели

© Facebook / "Xenia deli"
Общество
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (62)
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Девушка, как две капли воды похожая на известную молдавскую модель Ксению Дели, живет в Калараше

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik.  У известной молдавской модели Ксении Дели, судя по всему, есть двойник. Семнадцатилетняя Яна Карауш из Калараша, как две капли воды похожа на всемирную знаменитость.

Если посмотреть на фотографии двух девушек, то невооруженным взглядом заметно большое сходство черт их лица. У них один оттенок волос и даже похожий макияж.

Предлагаем вам посмотреть несколько фотографий из Instagram и сравнить, насколько похожи Яна и Ксения. 

New York city💋💋💋

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Май 19 2016 в 11:24 PDT

 

🐱🐱🐱

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Май 14 2016 в 11:50 PDT

 

He knows how to make my pink morning🌸🌸🌸🌸🌸😍😍😍😍😍 @squarerootdesigns

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Авг 26 2016 в 2:09 PDT

 

💜💜💜

Публикация от Iana Carauș (@ianacaraus) Фев 17 2017 в 1:59 PST

Landing in Rome!!!hello my favourite city😘😘😘😘

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июл 12 2016 в 5:33 PDT

 

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (62)

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Теги:
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