В Калараше живет "двойник" Ксении Дели

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. У известной молдавской модели Ксении Дели, судя по всему, есть двойник. Семнадцатилетняя Яна Карауш из Калараша, как две капли воды похожа на всемирную знаменитость.

Если посмотреть на фотографии двух девушек, то невооруженным взглядом заметно большое сходство черт их лица. У них один оттенок волос и даже похожий макияж.

Предлагаем вам посмотреть несколько фотографий из Instagram и сравнить, насколько похожи Яна и Ксения.

Публикация от Iana Carauș (@ianacaraus) Май 31 2017 в 7:41 PDT

New York city💋💋💋 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Май 19 2016 в 11:24 PDT

Публикация от Iana Carauș (@ianacaraus) Май 29 2017 в 3:08 PDT

🐱🐱🐱 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Май 14 2016 в 11:50 PDT

Публикация от Iana Carauș (@ianacaraus) Май 27 2016 в 11:28 PDT

He knows how to make my pink morning🌸🌸🌸🌸🌸😍😍😍😍😍 @squarerootdesigns Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Авг 26 2016 в 2:09 PDT

💜💜💜 Публикация от Iana Carauș (@ianacaraus) Фев 17 2017 в 1:59 PST

Landing in Rome!!!hello my favourite city😘😘😘😘 Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) Июл 12 2016 в 5:33 PDT

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