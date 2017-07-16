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Пациент с избыточным весом

Похудеть после 40-ка: пять действенных советов

© Fotolia/ Africa Studio
Общество
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Большинству женщин приходится проходить через разные этапы жизни, в том числе и неприятные: в подростковом возрасте – это борьба за чистую кожу, затем болезненные роды, за которыми следуют долгие бессонные ночи. И вот, когда казалось бы самое тяжелое позади и можно расслабиться, наступает новый этап

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Период после 35-40 лет для многих женщин сопряжен с активным набором веса. По данным статистики, примерно 90% представительниц прекрасного пола в возрасте 35-55 лет сталкивается с изменениями пропорций тела. Считается, что за каждые 10 лет человек поправляется в среднем на 10%, то есть на 5-8 килограммов. Такую прибавку в весе врачи объясняют физиологическими причинами: в организме женщины происходит мощная гормональная перестройка.

Диетологи утверждают: масса тела женщины в период менопаузы определяется пятью факторами: гормоны, диета, физические упражнения, стресс и генетика. Поняв это и приняв, можно контролировать свой вес.

Коварные гормоны

Основная причина набора веса в период менопаузы — дисбаланс половых гормонов: эстрогена, прогестерона, тестостерона и андрогенов. Снижение эстрогена запускает защитный механизм: тело женщины начинает компенсировать недостаток эстрогена отложением жировой ткани. Жир становится своеобразным "запасником" для восстановления эстрогена во время менопаузы. В этот период не мешает посетить эндокринолога. Гормональная терапия разгонит обмен веществ, поможет бороться с аппетитом и, следовательно, накоплением жира.

Противоречивая диета
Максим Мелинти
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Почему Пост превратился в диету

Разгрузочные диеты во время менопаузы не помогают. Напротив, вредны, потому что способствуют дальнейшему накоплению жиров. При снижении поступления калорий организм начинает экономить ресурсы, замедляется обмен веществ. В итоге, после окончания диеты калории начнут откладываться в виде жира.

Поэтому, диета в период менопаузы должна полностью соответствовать своему исходному значению, то есть стать образом жизни. По мнению большинства диетологов, необходимо сокращать количество потребляемых калорий на 200 ккал каждые пять лет: женщине после 35 лет достаточно 2000 ккал ежедневно; в 40 лет — 1800 ккал; после 45 лет — сократить до 1600 ккал.

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Уменьшение уровня тестостерона вызывает снижение тонуса и массы мышц и замедление обмена веществ. Калории сжигаются медленнее, а жир накапливается быстрее. Чтобы "разогнать" метаболизм необходимы физические нагрузки. Лучше всего помогут упражнения, от которых вы потеете. Занятия спортом помогут избежать и остеопороза, риск развития которого возрастает во время менопаузы.

Долой стресс

Менопауза — это период, когда у женщины наблюдается низкая устойчивость к стрессам и одновременному повышению уровня кортизола в крови. Этот гормон усиливает ощущение голода. Именно поэтому при депрессии и стрессе хочется съесть чего-нибудь вкусненького, что означает калорийного. "Заедания" при плохом настроении и приводят к появлению лишнего веса.

Наследственность: не наша в том вина
Лилия Фёдорова
© Photo: Личный архив Лилии Фёдоровой
Передается ли алкоголизм по наследству

Генетика — причудливая дама. Научно признано: если ваши родственницы имеют лишний вес, то скорее всего, вас ждет та же участь. Избавиться от "плохой наследственности" невозможно, но вот контролировать ее реально.

Согласно исследованию Департамента по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения, ходьба быстрым шагом по часу в день может сократить генетическое влияние в сторону ожирения в два раза. В то же время, просмотр телевизора по четыре часа в день усиливает влияние ваших генов на увеличение веса на 50%, говорится в исследовании.

Секретов сохранения веса после сорока лет немного. Следовать им под силу любой представительнице прекрасного пола. Так что дерзайте, чтобы в 45-ть стать бабой-ягодкой опять.

Теги:
менопауза, лишний вес, ожирение
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