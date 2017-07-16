Дубоссарской ГЭС предстоит ремонт

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Дубоссарская ГЭС в 2017 году намерена провести ремонт здания предприятия, а также ряд других мероприятий по реконструкции оборудования и модернизации производства. Об этом представитель ГЭС сообщил на встрече в правительстве Приднестровья, где свои бизнес-планы презентовали предприятия энергетического комплекса региона, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"В рамках производственной программы на 2017 год заключены договоры на проведение работ по антикоррозийной защите затворов, основной аварийно-ремонтной и основной водосливной плотины №6, на поставку бетона для проведения работ по укреплению откосов левобережной и правобережной плотин", — поделился планами и.о. директора Дубоссарской ГЭС Алексей Саламатин.

Бизнес-планы представили и два других энергетических предприятия — "Днестрэнерго" и "Единые распределительные электрические сети" (ЕРЭС). Гендиректор "Днестрэнерго" Михаил Добров отметил высокую степень изношенности оборудования.

"Средний процент износа основного оборудования составляет около 70%. Полезный отпуск электроэнергии потребителям внутреннего рынка в 2014 году достиг почти 1,4 тысячи кВт/ч., а в прошлом году этот показатель составил всего 1 313 тысяч кВт/ч", — сетовал руководитель.

В связи с этим "Днестрэнерго" планирует в этом году затраты на проведение капитальных ремонтов сооружений, оборудования и линий электропередач, а также на реконструкцию и модернизацию энергетического комплекса.

В планах у предприятия "ЕРЭС" — также модернизация и замена производственного оборудования, поскольку так же, как и на остальных предприятиях, высок процент его износа.

"Из 2149 единиц трансформаторных подстанций около 80% в изношенном состоянии, а из 2716 силовых трансформаторов — около 56%. Необходимы постоянные вложения с целью снижения процента износа», — говорит генеральный директор "ЕРЭС" Валисий Сырбу.

Представители энергетического комплекса также отметили, что предприятиям естественной монополии необходимо омоложение кадрового состава.