Точный прогноз погоды в Молдове на 17 и 18 июля

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, с понедельника по всей стране установится ровный температурный режим.

17 июля на севере страны температура воздуха составит днем + 23 +26 градусов, ночью +10 +13. В центре республики ожидается от +24 до +27 в дневные часы и +11+14 в ночные. На юге на градус выше.

Со вторника температуры медленно начнут расти на градус ежедневно. Таким образом, 18 июля днем ожидается от +25 +28 на севере до + 27 +30 на юге Молдовы. Ночи будут относительно прохладными, максимальные показатели температуры воздуха не поднимутся выше 15 градусов тепла.

Осадки в ближайшие дни не ожидаются.

Сегодня, 16 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами на севере и в центре республики. Максимальная температура воздуха составит 26 градусов.

В целях предотвращения опасного роста концентраций вредных примесей в воздухе Государственная гидрометеорологическая служба предупреждает о недопустимости сжигания растительных остатков и бытового мусора.