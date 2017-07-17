Точный прогноз погоды в Кишиневе на вторник, 18 июля

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В понедельник, 17 июля, воздух прогреется до +25+27 С днем и до +16+18 С ночью. Ветер северный до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 752 мм. рт.ст. День выдастся пасмурный, но осадков не ожидается.

На севере страны +22+25 С днем и +14+15 С ночью, в центре — +21+25 С днем и +17+18 С ночью, на юге +22+25 С днем и +17+18 С ночью.

Во вторник, 18 июля, день обещает быть ясным, местами малооблачным. Днем +22+27 С, ночью +17+18 С.

В среду, 19 июля, без особых изменений. Днем воздух прогреется до +23+28 С, ночью до +18+19 С.