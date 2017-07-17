Пробки в Кишиневе: какие места в городе стоит объехать

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В понедельник утром автомобильные пробки образовались на нескольких дорогах Кишинева.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Самозахват тротуара в кишиневском парке: как паркуются хамы

На Буюканах заторы на улице Михай Витязул в направлении проспекта Штефан чел Маре, на круговой развязке на пересечении улиц Каля Ешилор, Иона Крянгэ и проспекта Штефан чел Маре.

Тем, кто хочет добраться с Буюкан на Рышкановку и Чеканы, рекомендуется ехать по Балканскому шоссе, затем по улицам Петрикань и Дойна.

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В Центре "стоят" улица Измаильская до проспекта Штефан чел Маре, сам проспект Штефан чел Маре от Измаильской до улицы Еминеску, а также улица Букурешть в направлении улицы Тигина.

На Чеканах проблемы на улице Вадул-луй-Водской и на круговой развязке у TUTUN-CTC.

Рышкановка "радует" кругом на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Студенческой в направлении въезда в Кишинев, а также — кругом на пересечении улиц Киевской, Алеко Руссо и Московского проспекта.