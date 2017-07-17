Неделя начинается с пробок на границе: куда лучше не ехать

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Время ожидания на некоторых пограничных пунктах Молдовы превышает 2,5 часа, сообщили в понедельник утром в Пограничной полиции страны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Пробки в Кишиневе: какие места в городе стоит объехать

Больше всего приходится ждать на молдавско-румынской границе. На КПП Скулень при выезде из страны сейчас стоят свыше 50 транспортных средств, так что время ожидания составляет приблизительно 130 минут.

На Леушенском КПП — пробка при въезде в Молдову. Там стоят пять частных авто, восемь микроавтобусов и один автобус. По оценкам Погранполиции, среднее время ожидания – 155 минут.

На границе с Украиной также есть пробки. При въезде в Молдову на пункте пропуска Крива образовалась очередь примерно из 10 машин, а время ожидания – порядка 50 минут. В Атаках стоит 7 авто. В среднем водители ждут около 35 минут.