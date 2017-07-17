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Самолет Fly One

Неприятные сюрпризы для клиентов одной из авиакомпаний

© Facebook / FLY ONE
Общество
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Авиакомпания Fly One, в пользовании которой находится всего три самолета, в очередной раз преподнесла неприятные сюрпризы своим клиентам: о чем идет речь

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Авиакомпания Fly One, получившая известность во много благодаря задержке рейсов и другими скандалами с пассажирами, сделала новое заявление.

Пожар в самолете компании Fly One
© Video: facebook.com / luchianiuc.com
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"В соответствии с запросом туристического агентства, которое заключило контракт на чартерные рейсы Кишинев-Ираклион-Кишинев, проводимые по пятницам, будут приостановлены, начиная с 21 июля этого года", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там отметили, что "чартерные рейсы в этот пункт назначения будут выполняться каждую среду и воскресенье".

"Лицам, которые купили ваучеры на каникулы или авиабилеты в этот пункт назначения, необходимо связаться с туристическим агентством и проверить, есть ли доступный транспорт на соответствующий период или проживание в соответствии с новым расписанием рейсов, и обеспечить их перераспределение, если это необходимо", — подчеркнули в авиакомпании.

Все полеты Fly One на трех самолетах…

Как заявил вице-министр транспорта Сергей Букэтару, на данный момент авиакомпания Fly One располагает всего тремя (!) самолетами. По его словам, два из них находятся в режиме wet lease (сделка, в которой арендодатель предоставляет арендатору набор дополнительных услуг, в данном случае экипаж) и один в режиме dry lease (соглашение о лизинге, где лизинговая компания предоставляет самолет без страховки, экипажа, наземного персонала, вспомогательного оборудования, технического обслуживания и т.д.).

Международный аэропорт Кишинева
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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"Что касается технической проверки самолетов авиакомпании Fly One, сообщаем, что все без исключения самолеты, которые вылетают или приземляются в Международном аэропорту Кишинева, подвергаются протоколам, установленным для подготовки к полету ", — сказал Букэтару.

Он отметил, что самолеты международных компаний, в том числе те, которые находятся в режиме wet lease, проходят проверки в рамках программы Евросоюза SAFA.

"Самая последняя инспекция SAFA армянского самолета, взятого в аренду компанией FlyOne и выполнявшего 2 июля 2017 года чартерный рейс Ираклион-Кишинев, состоялась 2 июня этого года в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Тогда не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на задержку рейса", — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что после того, как самолет вернулся в Международный аэропорт Кишинева, судно вновь подверглось проверке SAFA, в результате которой инспекторы SAFA и Органа гражданской авиации не выявили каких-либо предпосылок для снятия самолета с рейсов.

Самолет
© Sputnik/ Natalia Seliverstova
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Сколько лет самолетам Fly One?

"Сроки аренды самолета 32002, находящегося в режиме wet lease, и замешанного в скандале, истекает 30 сентября 2017 года. Сроки аренды другого самолета 32008, находящегося в режиме wet lease, истекают 16 октября 2017 года", — сказал Букэтару.

Чиновник добавил, что согласно контракту dry lease, начиная с лета этого года, компания будет осуществлять рейсы на самолете ER 00001 Airbus320. Срок его аренды — четыре года.

По словам Букэтару, у компании есть все необходимые документы для выполнения полетов.

Как отметил и.о. главы Органа гражданской авиации Николае Бузу, компания Fly One зарегистрирована в государственном регистре юридических лиц 30 сентября 2015 года.

По его словам, в Молдове придерживаются международных практик, согласно которым возраст самолета не должен превышать 25 лет, то есть это предельный срок эксплуатации.

Как подчеркнула депутат-коммунист молдавского парламента Инна Шупак, средний возраст трех самолетов Fly One составляет 24 года. При этом флот авиаперевозчика занимает 239 место из 251 в международном рейтинге срока эксплуатации самолетов.

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Теги:
приостановка рейсов, неприятный сюрприз, новости в Молдове, самолеты, Fly One, Международный аэропорт Кишинева, Сергей Букэтару, Ираклион, Молдова, Кишинев
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