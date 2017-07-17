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Паспорт Румынии

Можно ли купить гражданство Румынии, и сколько оно стоит

cazacu21.ro
Общество
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В обход закона: во сколько обойдется процедура получения гражданства Румынии на черном рынке, и что грозит тем, кто нарушает закон

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Житель Штефан-Водэ вымогал 10 тысяч евро за помощь в получении гражданства Румынии.

По сообщению Национального антикоррупционного центра Молдовы, за такую сумму мужчина утверждал, что соберет необходимый пакет документов, даже если претендент на гражданство не отвечает всем требованиям. Он также обещал поспособствовать выдаче румынского паспорта в более короткие сроки.

Мужчину поймали с поличным в момент получения взятки в одном из торговых центров Кишинева. Первый транш в тысячу евро передан под присмотром сотрудников антикоррупционного центра и добровольно сдан подозреваемым по итогам личного досмотра. Деньги были завернуты в ксерокопии свидетельств о рождении и спрятаны в карманы брюк мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ст.326 п.2 b) и c) Уголовного кодекса Молдовы. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит тюремный срок до шести лет или штраф в размере 200 тысяч леев. На данный момент мужчина задержан на 72 часа.

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Теги:
гражданство Румынии, новости в Молдове, румынский паспорт, коррупция, Штефан Водэ, Румыния
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