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Царь Николай II и его семья

В Приднестровье отдадут дань последним Романовым возведением часовни

© Sputnik/ РИА Новости
Общество
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В Александро-Невском храме, расположенном на территории Бендерской крепости, вспомнили о трагическом уходе семьи последнего русского императора, проведя литургию и открыв памятный знак, на месте которого через год появится часовня

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Ровно через год, к 100-летию расстрела императорской семьи на территории Александро-Невского храма (Бендеры, Приднестровье), появится часовня в честь трагически погибших последних Романовых. Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский после прошедшей в ночь с 16-17 июля литургии по трагически ушедшей семье последнего русского императора, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского лидера.

"Всенощное бдение в храме Александра Невского, перешедшее в божественную литургию, объединило многочисленных прихожан, среди которых были и Вадим Красносельский с супругой", — отметили в пресс-службе.

Литургия завершилась крестным ходом. После под звон колоколов был открыт памятный знак, на месте которого ровно через год будет возведена часовня.

Проектирование будущей часовни в честь царственных страстотерпцев находится на завершающей стадии. В ближайшее время начнутся строительные работы. На реализацию проекта, который лидер региона намерен взять под личный контроль, отведен ровно год.

В 90-х годах в Приднестровье действовало всего четыре прихода, на сегодняшний день их более 130.

Теги:
часовня, царственные страстотерпцы, императорская семья, 100-летие, расстрел, семья, Александро-Невский храм, Вадим Красносельский, Молдова, Приднестровье, Бендеры
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