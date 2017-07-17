И тут Гимпу понесло…

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу, в последнее время прогуливающий заседания парламента, решил отдохнуть от наскучившей работы и накопившихся проблем. Либерал решил насладиться прелестями деревенской жизни и заняться тем, что он действительно умеет — ловить рыбу.

О своих маленьких каникулах главный унионист страны проиллюстрировал в соцсетях красочными фотографиями. На одной из них либерал общается с собакой, а на другой хвастается уловом. Утомленный политикой и одурманенный свежим деревенским воздухом Гимпу выдал впечатляющий пост, состоящий из набора слов…

"Село, собака, рыба, Днестр, Прут, бедные люди, олигархи, украденный миллиард, крест народа, в стране созданной из-за русских", — написал Гимпу на своей странице в соцсети Facebook.