Точный прогноз погоды на среду, 19 июля

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Во вторник, 18 июля, в Молдове малооблачно, без осадков, ветер северный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха +26+29 С днем и +16+18 С ночью.

Атмосферное давления 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 43%.

В северный районах страны местами пасмурно, +22+28 С днем и +15+16 С ночью. На юге +21+28 С днем и +16+19 С ночью. В центральных районах +22+29 С днем и +18+22 С ночью.

В среду, 19 июля, особых изменений не наблюдается. Днем в Молдове +29+32 С, ночью +15+18. Малооблачно, осадки не прогнозируются.

В четверг, 20 июля, температура снова повысится: +31+34 С днем и +15+18 С ночью.