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Поисковый лагерь Вахта памяти

Останки бойцов Красной Армии обнаружены в Каушанском районе

© Photo: Алексей Петрович
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (161)
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Останки пяти бойцов Красной Армии без документов, подтверждающих личность, обнаружены в Каушанском районе Молдовы

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Молдове завершил свою работу международный поисковый лагерь "Вахта Памяти-2017", сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

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© Facebook / Национальный Координационный Комитет "Победа"
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Организаторами поисковых работ выступили молдавские поисковые организации "Русский историко-патриотический клуб" и поисковый отряд "Август" при поддержке Посольства Российской Федерации и Российского центра науки и культуры в Молдове.

На поисковые работы прибыло более 30 человек из 6 регионов республики, в том числе и с левого берега Днестра.

"Благодаря поддержке администрации президента Республики Молдова Игоря Додона в международной "Вахте Памяти" приняли участие поисковики из Российской Федерации, Эстонии, Польши и Украины", — сообщил Петрович.

Основными объектами поиска в 2017 году стали бывшие поля сражений у сёл Плоп Штюбей, Грэдиница и Леунтя Каушанского района.

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"Летом 1944 года здесь начиналась Ясско-Кишиневская операция, ставшая впоследствии образцом стремительности и оперативного искусства советского командования. В первые дни сражения при прорыве вражеской обороны в боях с захватчиками погибло несколько тысяч солдат и офицеров Красной армии. В их честь в освобожденных сёлах были установлены памятники и обелиски. Но многие воины так и остались лежать в полях и лесах, там, где их настигла суровая солдатская доля", — рассказал Петрович.

Он подчеркнул, что на протяжении двух недель международный поисковый отряд искал неучтенные воинские захоронения на местах боёв.

"Мы вели не только поисковую работу, но и опрашивали местных жителей, сопоставляли полученную информацию с данными архива Министерства обороны Российской Федерации. В ходе работ были изучены предполагаемые места захоронений на обширной территории трёх населенных пунктов, обнаружены останки пяти воинов Красной армии. К сожалению, личных вещей, которые могли бы пролить свет на имена и судьбы погибших героев, обнаружено не было", — отметил Петрович.

Работы по поиску неучтенных воинских захоронений в Республике Молдова ведутся с 2010 года. За это время обнаружено, идентифицировано и с почестями перезахоронено более 300 солдат и офицеров Красной армии.

Тема:
Наследники великой Победы (161)

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Теги:
поисковики, Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война, Красная Армия, Русский историко-патриотический клуб, Август, Алексей Петрович, Каушанский район, СССР, Молдова
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