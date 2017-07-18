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Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане

В Чимишлии открылся мемориал погибших в Афганской войне

© Photo: Сергей Граур
Общество
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Сегодня Молдова лидирует среди стран СНГ и Балтии по количеству монументов и мемориальных досок в память о воинах-интернационалистах

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Чимишлии состоялось открытие реконструированного мемориального комплекса, сооруженного в память о шестерых уроженцах Чимишлийского района, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

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© Sputnik/
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"Этот комплекс ценен тем, что был одним из первых монументов подобного рода в Молдове. Его соорудили в 1990 году силами "афганцев" и местного Комсомола. Теперь некоторые фрагменты прежнего проекта были сохранены, но в основном памятник обновлен", — рассказал Мокан.

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Он отметил вклад председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Чимишлийского района Сергея Александряну и его товарищей в реконструкцию этого монумента, придание ему современного облика.

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© Sputnik/ В. Киселев
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На открытие приехали руководители "афганских" организаций почти из всех районов Молдовы. Вместе с ротой почетного караула Министерства обороны, несшей штандарты районных организаций Союза ветеранов войны в Афганистане, и оркестром войск карабинеров МВД, а также представителями руководства Чимишлийского района и местными жителями они приняли участие в памятном марше по улицам города.

Также состоялось возложение цветов к памятнику Штефану Великому, выступление военного оркестра, и учащихся местных школ, которые исполнили песни, посвященные Афганской войне.

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Концерт во время поминального стола, а затем и на площади города дала группа "Батя & Эхо Афгана" под руководством председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Дондюшанского района Иона Цуркану.

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© Facebook / Dodon Igor
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"Руководство Чимишлийского района наградило почетными дипломами наиболее активных "афганцев". Мы же, в свою очередь, вручили нашу награду, ветеранские Почетные бронзовые кресты, боевым товарищам из Чимишлийского района, руководителям территориальных организаций за их работу по оказанию помощи семьям погибших воинов-интернационалистов и нашим братьям, имеющим инвалидность. Отдельно были вручены медали, выпущенные к 15-летию вывода советских войск из Афганистана — оказалось, что не все "афганцы" Молдовы их еще получили. Специальных памятных медалей были удостоены родители погибших "за речкой" воинов-интернационалистов", — сообщил Мокан.

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Он поблагодарил министра внутренних дел Александра Жиздана, советника премьер-министра Молдовы ветерана войны в Афганистане бригадного генерала запаса Иона Коропчана за помощь в организации церемонии открытия мемориала, а также экс-председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Чимишлийского района Иона Акэлугэрицэ — за труд по сохранению памяти о погибших "афганцах" и за заботу об их семьях и тех братьях по оружию, кто живет и здравствует.

"Сегодня Молдова лидирует среди стран СНГ и Балтии по количеству монументов и мемориальных досок в память о воинах-интернационалистах. Осталось еще четыре района в стране, где необходимо установить памятники. К 2019 году, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, думаю, мы с этой задачей справимся", — отметил Мокан.

  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
  • Военный оркестр
    Военный оркестр
    © Photo: Сергей Граур
  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
  • Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане
    © Photo: Сергей Граур
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© Photo: Сергей Граур
Открытие в Чимишлии памятника погибшим в Афганистане

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Теги:
медали, открытие, "афганцы", памятник, мемориал, война в Афганистане, Союз ветеранов войны в Афганистане РМ, Михаил Мокан, Афганистан, СССР, Чимишлия
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