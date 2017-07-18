Процесс старения населения Молдовы достигнет беспрецедентных масштабов

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Молдове значительно увеличилось число граждан старше 85 лет. Как пояснили в Национальном бюро статистики страны, такая динамика объясняется снижением уровня смертности граждан этой возрастной группы.
Как подчеркивают эксперты, очевидно, что процесс старения населения Молдовы может достичь беспрецедентных масштабов. Специалисты прогнозируют, что процесс старения населения республики приведет к тому, что уже к 2050 году сразу треть граждан страны будут старше 60 лет.
В целом же в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в Республике Молдове составила 72,2 года. Согласно статистике, женщины живут дольше мужчин на восемь лет. Данный показатель объясняется высоким уровнем преждевременной смертности среди представителей сильного пола. В среднем продолжительность жизни мужчин составляет 68,1 года, а женщин — 76,1 года.
В 2016 году зарегистрировано уменьшение числа умерших по сравнению с предыдущим годом, на 1417 человек. Таким образом, коэффициент смертности составил 10,8 умерших в расчете на тысячу жителей страны. Также, снизился показатель младенческой смертности, составив 9,4 умерших до одного года на тысячу новорожденных.
К слову, показатели смертности в сельской местности выше, чем в городах. Такой дисбаланс связан с более выраженным старением населения в деревнях.