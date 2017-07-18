Процесс старения населения Молдовы достигнет беспрецедентных масштабов

Кто бы мог подумать, но в Молдове увеличилось число граждан старше 85 лет: эксперты подчеркивают, что процесс старения населения может достичь беспрецедентных масштабов

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В Молдове значительно увеличилось число граждан старше 85 лет. Как пояснили в Национальном бюро статистики страны, такая динамика объясняется снижением уровня смертности граждан этой возрастной группы.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco Эксперт: молдаване не доживут до пенсии

Как подчеркивают эксперты, очевидно, что процесс старения населения Молдовы может достичь беспрецедентных масштабов. Специалисты прогнозируют, что процесс старения населения республики приведет к тому, что уже к 2050 году сразу треть граждан страны будут старше 60 лет.

В целом же в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в Республике Молдове составила 72,2 года. Согласно статистике, женщины живут дольше мужчин на восемь лет. Данный показатель объясняется высоким уровнем преждевременной смертности среди представителей сильного пола. В среднем продолжительность жизни мужчин составляет 68,1 года, а женщин — 76,1 года.

В 2016 году зарегистрировано уменьшение числа умерших по сравнению с предыдущим годом, на 1417 человек. Таким образом, коэффициент смертности составил 10,8 умерших в расчете на тысячу жителей страны. Также, снизился показатель младенческой смертности, составив 9,4 умерших до одного года на тысячу новорожденных.

К слову, показатели смертности в сельской местности выше, чем в городах. Такой дисбаланс связан с более выраженным старением населения в деревнях.