В Кишиневе в середине дня перекроют центр города

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В связи с проведением на центральной площади Кишинева концерта в рамках Фестиваля молодежи движение транспорта в этой зоне города ограничат. Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию Генинспектората полиции МВД РМ.

"Движение по бульвару Штефана чел Маре ограничат с 15.00 до 23.00 в связи с проведением концерта на площади Великого национального собрания. Во избежание неприятных инцидентов, Инспекторат рекомендует пешеходам ходить только по тротуарам и переходить улицы в установленном месте, а водителям проявлять терпение во время движения", — говорится в сообщении ведомства.

Также правоохранители предупредили, что в зоне, где будут находиться зрители, запрещено иметь при себе оружие и другие запрещенные предметы, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан. В том числе запрещено проносить с собой спиртные напитки.

Во вторник в Молдове впервые пройдет Фестиваль молодежи. Под патронатом президента страны Игоря Додона на площади Великого национального собрания состоится концерт для студентов и абитуриентов. В концерте примут участие "SunStrokeProject", "A-Studio", "Градусы", Елена Темникова, "Randi", "Mot" и DJ. MEG.