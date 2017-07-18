В Молдове некому учить детей: неутешительная статистика Минпросвещения

С каждым годом в нашей стране появляется все больше вакансий для воспитателей и учителей

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В последние три года в Молдове все больше проявляется нехватка преподавателей и воспитателей, свидетельствуют данные министерства просвещения республики.

Если в 2015 году требовались 184 воспитателя и 71 учитель, в 2016-м цифры выросли до 229 воспитателей и 11 преподавателей. В этом году количество вакансий увеличилось почти вдвое. Согласно данным Минпросвещения, необходимы 437 воспитателей и 203 учителя.

© Sputnik/ Yevgeny Fatkin, Vadim Titov Лицеи Молдовы остаются без преподавателей

Одна из основных проблем заключается в том, что среди абитуриентов снижается спрос на педагогические специальности. В 2015-м году всего 40 человек закончили ВУЗы по специальности дошкольная педагогика и 141 – по педагогике начальных классов.

В 2016-м году не было ни одного выпустившегося по специальности дошкольной педагогики и всего 131 выпускник по специальности преподаватель начальных классов. В этом году цифры еще ниже – 72 к 9.

При этом официальные данные статистики демонстрируют, что детских садах 12,6% дидактических кадров составляют пенсионеры. В школах количество персонала старше 60 лет составляет 15,7%, тех, кому от 50 до 59 лет, — 26,3%, а преподавателей младше 30 лет – всего 11,9%.

Вместе с тем по сравнению с показателями 2013 года на 1,8% снизилось число молодежи в рядах педагогов, а количество пенсионеров, наоборот, выросло на 0,8%.

"Есть тенденция "старения" дидактических кадров в образовательных учреждениях", — констатировали в министерстве.

В связи с этим ведомство планирует внести поправки в Кодекс об образовании. С 2012 года в республике нельзя было поступать на педагогические специальности в ВУЗы на основе неоконченного среднего образования. Сейчас это планируют изменить.