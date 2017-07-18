Новые сюрпризы от налоговой службы Молдовы: что ждет граждан страны

Налоговое бремя нависает над некоторыми категориями граждан Молдовы: штрафы грозят тем, кто продолжит уклоняться от закона – о ком идет речь

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Хотя до пиков продаж цветов в Молдове еще далеко, налоговики взялись за проверку "цветочников". На этой неделе по всей стране пройдут рейды продавцов цветов.

"Операция началась сегодня в столице. Налоговые инспекторы проверили законность работы продавцов цветов", — сообщили в Государственной налоговой службе республики.

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Тем, кто нарушает местное законодательство, грозят штрафы. За неиспользование контрольно-кассовых машин/терминалов наличной оплаты придется оплатить от пяти до семи тысяч леев, за продажу товаров без документов об их происхождении — до пяти тысяч леев, а за осуществление незаконной деятельности — до четырех с половиной тысяч леев.

"Государственная налоговая служба Молдовы проводит регулярные проверки предпринимателей вне зависимости от вида деятельности, которым они занимаются", — сообщили в пресс-службе ведомства.

На протяжении первой половины текущего года сотрудники налоговой службы провели свыше пяти тысяч оперативных проверок. В результате обнаруженных нарушений ведомство наложило штрафы на сумму свыше 13 миллионов леев. Поводом для этого послужило отсутствие кассовых аппаратов, ведение незаконной торговли, а также продажа товаров без соответствующих документов о их происхождении.