Точный прогноз погоды в Молдове на четверг, 20 июля

Точный прогноз погоды на среду, 19 июля, и четверг, 20 июля - узнайте, насколько изменится температура воздуха в Молдове

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. В среду, 19 июля, в Молдове сохранится ясная погода временами с переменной облачностью, без осадков.

Ветер северный до шести метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 34 %.

Температура воздуха в северных районах страны +23+29 С днем и +17+18 С ночью, в центральных районах +23+28 С днем и +18+19 С ночью. В южных районах + 23+29 С днем и +17+18 С ночью.

В четверг, 20 июля, воздух прогреется до +32+34 С днем и до +15+18С ночью.

В пятницу, 21 июля, ситуация особо не изменится: +33+34 С днем и +16+19 С ночью.