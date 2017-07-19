Опрос: Россия пользуется наибольшим доверием у населения Молдовы

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Россия пользуется наибольшим доверием у населения Молдовы среди стран и международных организаций, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии Молдовы.

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Социологическое исследование проводилось с 22 июня по 9 июля в 76 населенных пунктах Молдовы. В нем приняли участие чуть более тысячи человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Демократическая партия представляет самую крупную политическую силу в парламенте Молдовы. Она выступает за интеграцию с западными странами и Евросоюзом.

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Согласно результатам опроса, 50% респондентов ответили, что испытывают доверие к РФ. На втором месте в этом рейтинге расположился Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 39%, на третьем — Евросоюз (37%). Практически полностью или вовсе не доверяют НАТО 50% респондентов, США – 46%, а Румынии – 40%.

Результаты опроса показали, что, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по выбору внешнеполитического вектора развития Молдовы, то 51% респондентов проголосовал бы за вступление страны в ЕАЭС, а 49% — в Евросоюз.

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Свыше 60% граждан заявили, что против объединения Молдовы и Румынии, а 57% респондентов — против вступления республики в НАТО. Если бы на референдуме предложили выбрать только между ЕАЭС и Евросоюзом, то 45% высказались бы за первый вариант внешнеполитического вектора развития страны, а 43% — за второй.

При этом 42% респондентов выступили за сбалансированное сотрудничество с Россией и Евросоюзом.