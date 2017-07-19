Первый open air для молодежи Молдовы собрал тысячи зрителей

Жаркое музыкальное лето в Молдове: первый организованный специально для выпускников концерт в центре Кишинева прямо под открытым собрал тысячи зрителей: молодежь зажигала по полной

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Первый в Молдове фестиваль "Поколение будущего", организованный под патронатом президента республики Игоря Додона специально для выпускников, произвел настоящий фурор среди представителей молодежи и приглашенных на праздник звезд как отечественного, так и зарубежного масштаба.

Зажигательная ночь

Тысячи девушек и молодых людей зажгли вечером во вторник на Площади великого национального собрания в самом центре Кишинева под биты любимых песен. На сцене фестиваля выступили "SunStrokeProject", "A-Studio", "Градусы", Елена Темникова, "Randi", "Mot" и DJ. MEG, а вели праздник звезда шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава и популярный российский телеведущий Иван Чуйков. Гости молодежного фестиваля выложились по полной. Многотысячная толпа подпевала любимым исполнителям. Над Кишиневом звучало настоящее эхо молодых голосов счастливых и довольных организованным праздником.

Thank u Kishinev❤️18.07.17 Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Июл 18 2017 в 10:32 PDT

"Спасибо всем. Знаю, что мы с вами сорвали голоса. Но так и должно быть. Ведь это наша ночь. В центре Кишинева вся планета хотела к нам. Вся планета нас слышала. Спасибо за отличную организацию и бесплатный вход для каждого президенту Республики Молдова Игорю Николаевичу", — написала на своей странице в Instagram певица Елена Темникова.

"Кишинев, спасибо за теплый прием!", — написал на своей странице в Instagram вокалист группы "Градусы" Роман Пашков.

Российский рэпер Mot также поблагодарил за организованный праздник. "Кишинев, спасибо за вчерашний праздник и фестиваль", — написал исполнитель на своей официальной странице в Instagram.

Кишинёв, спасибо за вчерашний праздник и фестиваль 🔥🎤 Публикация от #мотстелет (@mmott23) Июл 19 2017 в 12:56 PDT

Веселый тандем ведущих заинтересовал публику импровизированным караоке и различными конкурсами. Праздник завершился далеко за полночь, а за тем как проходил концерт наблюдал лично глава республики.

Фестиваль, который станет традицией

О своих впечатлениях после концерта молдавский лидер рассказал на странице в соцсети Facebook. По его мнению, концерт в рамках фестиваля "Поколение будущего" выдался на славу и превзошел все ожидания. Как считает президент, "незабываемая атмосфера, яркие эмоции и прекрасное настроение — именно это ощутили десятки тысяч юношей и девушек, собравшихся на Площади великого национального собрания".

"Обязуюсь, ежегодно, после окончания выпускных экзаменов, проводить фестиваль "Поколение будущего" под патронатом президента РМ, который станет красивой традицией. Дорогие юноши и девушки, вы есть то самое поколение будущего! С вами у Молдовы есть будущее",- отметил Додон.

Лучших выпускников ждал сюрприз от президента

Еще до концерта глава республики провел встречу с лучшими выпускниками лицеев Молдовы этого года. Додон вручил им почетные грамоты президента республики. Как рассказал молдавский лидер, "по итогам оценки результатов, достигнутых во время экзаменов на степень бакалавра, а также внешкольной деятельности, в том числе участия в различных республиканских и международных конкурсах, были отмечены по два представителя из каждого района республики, семеро выпускников учебных заведений левобережья Днестра, а также целая группа выпускников лицеев муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия".

"Мероприятие вписывается в фестиваль "Поколение будущего". Это знак внимания и поощрения молодых выпускников, равно как и стимул к новым достижениям, которые станут частью личных CV, а также истории государства Республика Молдова", — подчеркнул Додон.

По его словам, "рассматривается возможность реализации, совместно с некоторыми государствами, специальной президентской программы, направленной на создание резерва кадров для государственных ведомств и национальной экономики Молдовы".

"В настоящее время по данному вопросу имеется договоренность с Российской Федерацией, подробности которой будут обнародованы в ближайшем будущем", — отметил Додон.

Он добавил, что фестиваль "Поколение будущего", в том числе и вручение грамот станет не только доброй традицией, но и площадкой для общения и налаживания дружеских отношений для юношей и девушек из Республики Молдова.