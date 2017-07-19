Молдавские прокуроры заслушали экс-лидера Приднестровья Шевчука

Экс-лидера Приднестровья Евгения Шевчука, который совсем недавно покинул пределы Левобережья, пригласили в прокуратуру: о чем говорил политик

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Молдавские прокуроры заслушали экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгения Шевчука, который покинул пределы Левобережья, объяснив это тем, что на него якобы готовилось покушение, заявил замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.

Ранее парламент Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука, чем и дал возможность на привлечение экс-президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР. Позже на своей странице в Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.

"Действительно прокуроры заслушали Евгения Шевчука в понедельник, 17 июля", — сказал Бусуйок.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук ответил обвинителям

На вопрос о том, по какому делу экс-лидер Приднестровья был приглашен в прокуратуру, собеседник ответил, что не может предоставить такую информацию.

"Не могу сказать по какому делу. Мы пригласили его на основании информации, появившейся в прессе и так далее. Другие детали я не могу предоставить", — сказал Бусуйок.

Как заявлял ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду, "что касается решений так называемых властей левого берега Днестра, как мы считаем, там не соблюдаются права человека и имеет место коррупция, то под большим вопросом остается все, что касается уголовных дел и иммунитетов, которые исходят из региона". По его словам, "ответственные ведомства Молдовы занимаются уголовными делами, которые связаны с нарушением прав наших граждан на доступ к своим земельным участкам, и другими". Он отметил, что правоохранительные органы республики контролируют ситуацию с Шевчуком.