Хорошая новость для педагогов: зарплаты вырастут с 1 сентября

В молдавском правительстве сообщили, что с самого начала осени будет увеличена зарплата учителей

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Правительство и Федерация профсоюза образования и науки пришли к соглашению об увеличении зарплат педагогам с 1 сентября. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабмина.

"Стороны обсудили трудности в указанной сфере и пути их решения. Среди основных проблем – низкие зарплаты педагогов, плохое качество подготовки дидактических кадров и нехватка учителей", — подчеркнули в правительстве.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI И здесь денег нет

В итоге стороны договорились, что с осени оплата труда учителей общего и профессионального образования вырастет на 11,3%. Как уточнили в кабмине, для этого предстоит за три месяца выделить из бюджета около 94 миллионов леев.

Согласно данным Национального бюро статистики, средний прогнозируемый размер зарплаты в экономике в этом году составляет 5,6 тысячи леев.