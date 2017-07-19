Хорошая новость для педагогов: зарплаты вырастут с 1 сентября

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Правительство и Федерация профсоюза образования и науки пришли к соглашению об увеличении зарплат педагогам с 1 сентября. Об этом в среду сообщили в пресс-службе кабмина.
"Стороны обсудили трудности в указанной сфере и пути их решения. Среди основных проблем – низкие зарплаты педагогов, плохое качество подготовки дидактических кадров и нехватка учителей", — подчеркнули в правительстве.
В итоге стороны договорились, что с осени оплата труда учителей общего и профессионального образования вырастет на 11,3%. Как уточнили в кабмине, для этого предстоит за три месяца выделить из бюджета около 94 миллионов леев.
Согласно данным Национального бюро статистики, средний прогнозируемый размер зарплаты в экономике в этом году составляет 5,6 тысячи леев.