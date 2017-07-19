После крыс Кишинев спасается от нашествия блох

В Кишиневе проводится дезинфекция от блох, но труды напрасны: через короткое время насекомые атакуют жильцов многоэтажек вновь

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik, Дарья Чернега. В нашествии на молдавскую столицу неприятных насекомых виноваты все: городские чиновники и жильцы. Первые запоздали с тендером по выбору компании на проведение плановых работ. По этой причине дезинсекция началась не как обычно в феврале, а только в конце мая, заявил Sputnik врач-гигиенист Тудор Пую.

Таким образом, подвалы кишиневских многоэтажек к лету оказались архи-полными блох. Работы ведутся ежедневно в авральном режиме, однако врач-гигиенист признается, что они не приносят ожидаемого эффекта.

"Подвалы в домах сильно забиты хламом. В них прячутся и мыши, и блохи. И пока все не будет убрано и чисто, результата не будет. В некоторые многоэтажки мы приезжали повторно, чтобы проделать эти работы", — рассказал Пую.

© Sputnik/ Алексей Даничев Центральный рынок Кишинева заполонили крысы

По словам специалиста, в столице в последнее время развелось много кошек. Отчасти в этом виноваты сами жители многоэтажек. Они прикармливают бездомных животных возле подъезда, а те в свою очередь, отправляются на ночлег в подвалы. Таким образом, даже после дезинскекции кошки заносят новые личинки в захламленные помещения.

Пую настоятельно рекомендует перекрыть вытяжки в подвалах металлической сеткой для того, чтобы туда не проникали животные. Пока же в 80% многоэтажек, в которых побывала санэпидемстанция, подвальные вытяжки не оборудованы подобными сетками. Специалист также пояснил, что блохами кишат и газоны возле подъездов.

"Люди в течение дня отдыхают на лавочках, блохи прыгают на одежду, а жильцы потом заносят их в дом", — рассказал врач-гигиенист.

По этой причине дезинсекция проводится не только в подвалах, но и в подъездах многоэтажек.