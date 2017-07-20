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Точный прогноз погоды в Молдове на 21 июля

© AFP/ Fred Tanneau
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (56)
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Sputnik Молдова представляет прогноз погоды в стране на сегодня (20 июля), пятницу, 21 июля, и субботу, 22 июля

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В четверг, 20 июля, в Молдове ожидается жаркая погода, +31 +34 С. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 56 %.

На севере страны температура воздуха достигнет +30 + 33 С днем и +13 +16 С ночью, в центральных районах + 31 + 34 С днем и +14 +17 С ночью, на юге + 32 + 34 С днем и +15 +18 С ночью.

В пятницу, 21 июля, в Молдове будет еще жарче, + 32 + 35 С днем и + 16 +18 С ночью.

В субботу, 22 июля, + 33 + 35 С днем и +17 + 19 С ночью.

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© Sputnik/ Nicolai Kibich
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Тема:
Погода в Молдове (56)

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Теги:
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