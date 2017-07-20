Забытый видеосюжет о Молдове - будущее, которое осталось в прошлом

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik, Николай Костыркин. В соцсетях "из рук в руки" передается извлеченный из чьего-то архива видеосюжет о Молдове, которому ни много ни мало 40 лет.

Выпускаемые тогда телерепортажи заметно отличались от современных. В то время еще не делали стендапов, когда журналист рассказывает о событии перед камерой. За кадром видеосюжетов тех лет звучала красивая музыка, а зрителю давали насладиться "картинкой", где эпизоды не "бегали", а не спеша сменяли друг друга.

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"Молдавия сегодня — это край интенсивного земледелия и животноводства, доля которого составляет треть всего сельского хозяйства республики. В 40 раз по сравнению с довоенным периодом выросла ныне промышленность республики", — говорит голос корреспондента за кадром.

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Зрители далекого уже 1977 года увидели на своих экранах сельскохозяйственные поля, промышленные предприятия, новые микрорайоны Кишинева, в частности дома на проспекте Мира, ныне проспект Дачия, и проспекта Негруцци с гостиницей "Интурист", позже — "Националь", ныне пустующей и разрушающейся.

Есть здесь и кадры с изображением физико-математического корпуса Кишиневского государственного университета, его лабораторий. А корреспондент в своем тексте отмечает, что "Молдавия по праву может гордиться своими успехами в науке".

После просмотра этого видеоматериала невольно возникает вопрос — куда делись все эти достижения сегодня, и во что можно было за неполные 30 лет превратить цветущую республику, чтобы теперь все эти поводы для гордости перешли едва ли не в разряд мифологии?