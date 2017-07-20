Старый-новый Кишинев: что было там, где мы сегодня живем - смотрите раритетные фотографии

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Раритетные фотографии попали в социальные сети благодаря пользователям, интересующимся историей Кишинева.

Так, например, недавно в Сети появилось два фото 1969 года, их опубликовала Сорина Гылкэ.

Первая фотография демонстрирует процесс застройки так называемой верхней Рышкановки, а именно — улицы Бубновского, сегодня это улица Матея Басараба. На фото, как пишет Сорина, фундамент средней школы № 40, теперь это лицей имени Матея Басараба. Возводились в тот момент и жилые дома. Вся территория перерыта, заставлена кранами и строительными бараками. Вдали, то есть на месте нынешней улицы Студенческой, еще ничего нет.

© Facebook / Sorina Gilca Кишинев, строящаяся Рышкановка, улица Матея Басараба

Второе фото сделано тоже на Рышкановке. На этот раз отображены строящиеся пятиэтажки на стыке улиц Бубновского и Карла Маркса, ныне — улицы Мирона Костина.

© Facebook / Sorina Gilca Кишинев, стройка на Рышкановке - улицы Карла Маркса и Бубновского

Автором обоих снимков называют Александра Чебановского.