Лучинскому продлили домашний арест

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы на заседании в четверг продлил домашний арест бывшего депутата от Либерально-Демократической партии Кирилла Лучинского.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении для Кирилла Лучинского домашнего ареста на 30 дней", — зачитал решение судья Андрей Некулча, подчеркнув, что указанный срок истечет 23 августа.

Адвокат Лучинского сообщила, что ее клиент отсутствовал на заседании, так как сейчас находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Бывшего парламентария задержали в конце мая. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через оффшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.