Протесты за и против смешанной системы выборов завершились в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Митинги в поддержку и против смешанной системы выборов завершились в Кишиневе.
В четверг парламент Молдовы утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение.
Во время голосования перед зданием парламента прошло два митинга — один в поддержку реформы избирательной системы, а другой против.
Акция в поддержку реформы прошла мирно и завершилась спустя некоторое время после принятия закона.
Противники внедрения смешанной системы после пикета у парламента переместились к зданию администрации президента. Они потребовали, чтобы президент не утверждал одобренный парламентом переход к смешанной системе выборов.
"Задержаний пока не было, но со стороны протестующих, выступающих против этого закона, были отмечены некоторые нарушения. Они не соблюдали рекомендации правоохранительных органов. Будем анализировать собранные материалы и разбираться", — заявил Sputnik замначальника генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.
По его словам, правоохранители продолжат обеспечивать порядок согласно закону.
Как объявили организаторы протеста против смешанной избирательной системы, митинг продолжится в пятницу, в 12.00, у здания администрации президента.