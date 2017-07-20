Протесты за и против смешанной системы выборов завершились в Кишиневе

Во время голосования перед зданием парламента прошло два митинга - один в поддержку реформы избирательной системы, а другой против

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Митинги в поддержку и против смешанной системы выборов завершились в Кишиневе.

© Sputnik/ Николай Костыркин ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Митинг в Кишиневе: за и против реформы избирательной системы

В четверг парламент Молдовы утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение.

Во время голосования перед зданием парламента прошло два митинга — один в поддержку реформы избирательной системы, а другой против.

Акция в поддержку реформы прошла мирно и завершилась спустя некоторое время после принятия закона.

Противники внедрения смешанной системы после пикета у парламента переместились к зданию администрации президента. Они потребовали, чтобы президент не утверждал одобренный парламентом переход к смешанной системе выборов.

"Задержаний пока не было, но со стороны протестующих, выступающих против этого закона, были отмечены некоторые нарушения. Они не соблюдали рекомендации правоохранительных органов. Будем анализировать собранные материалы и разбираться", — заявил Sputnik замначальника генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.

По его словам, правоохранители продолжат обеспечивать порядок согласно закону.

Как объявили организаторы протеста против смешанной избирательной системы, митинг продолжится в пятницу, в 12.00, у здания администрации президента.