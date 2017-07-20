Так где же на самом деле сидит Филат, и кто к нему ходит чаще всего

Так где же на самом деле сидит Владимир Филат, и кто его посещает - ищите ответы здесь

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Владимир Филат, осужденный на девять лет, на данный момент содержится в секторе исполнения наказания закрытого типа, в котором сидят заключенные, коих еще допрашивают в рамках расследующихся уголовных дел и судебных процессов, сообщил журналистам и.о. директора Департамента пенитенциарных учреждений Аурелиу Сухан.

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"Филата должны этапировать в пенитенциар в Липканах, но пока его допрашивают в рамках следствия, нет смысла перевозить его туда, и поэтому он находится в Кишиневе", — сказал Сухан.

По его словам, в секторе, где сейчас сидит Филат, дозволяется ремонт в камерах за счет заключенного, чем занялся и Филат.

Как добавил собеседник, Филат ведет себя спокойно, поэтому ему разрешили иметь в камере телевизор и другие предметы.

Экс-премьера регулярно посещают отец и брат, но чаще всего, как и к другому "популярному заключенному", Вячеславу Платону — приходит прокурор.

К Филату заходят иногда и бывшие коллеги по партии — депутаты Тудор Делиу, Мария Чобану.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут

Экс-премьера Молдовы Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября 2016 года не изменила срок заключения. Обе стороны оспорили вердикт в Высшей судебной палате. Прокуроры требовали приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

Филат должен будет отбывать 9 лет в тюрьме Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Экс-премьер будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.