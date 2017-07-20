17:53 20 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 30°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ

Киртоакэ не выпустили на свободу

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (33)
58 0 0

Мэру Кишинева, проходящему по уголовному делу о платных парковках, так и не удалось выйти на свободу: Апелляционная палата отклонила протест адвокатов о продлении домашнего ареста Дорину Киртоакэ

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева на заседании в четверг оставила в силе решение первой инстанции, которая постановила продлить на 25 дней домашний арест мэра столицы Молдовы Дорина Киртоакэ, проходящего по делу о платных парковках.

Задержание Дорина Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Киртоакэ под колпаком правосудия: на мэра есть еще дела

Киртоакэ задержали 25 мая по делу о платных парковках. На следующий день районный суд Кишинева принял решение поместить столичного градоначальника под домашний арест на 30 суток. Следователи считают, что действия мэра Кишинева попадают под статью "извлечение выгоды из влияния". Таким образом, речь идет о двух преступлениях — извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. В пятницу, 14 июля, районный суд Кишинева продлил домашний арест Киртоакэ еще на 25 дней. Тогда же прокурор Дмитрий Робу заявил, что мэру Кишинева предъявлено еще одно обвинение.

"Это решение несправедливо. Не было причин продлевать арест даже домашний", — сказал Киртоакэ.

Он также добавил, что потребовал обнародовать как уголовное дело, так и сам процесс. 

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (33)

По теме

Киртоакэ проведет под домашним арестом остаток июля
Киртоакэ удвоили обвинение: теперь ему грозит новый срок
Теги:
новости Молдова, новости в Молдове, мэр Кишинева, арест, Дорин Киртоакэ
Правила пользованияКомментарии






Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тренировка пловцов-подводников Балтийской военно-морской базы, архивное фото
    Граница на воде

    Европейское агентство пограничной и береговой охраны проводит на Балтике учения по надзору за морской границей.

  • Открытие мотосезона Ночные волки в Москве, архивное фото
    А мы предупреждали!

    После встречи литовских детей с российскими байкерами из клуба «Ночные волки» спецслужбы страны пытаются найти крайнего.

  • Суур-Мунамяги
    Выше гор

    Переход Эстонии к европейской системе высот приведет, в зависимости от региона, к повышению отметки высот от 15 до 24 сантиметров.

  • Флаг Польши
    Снос памяти

    Россия, Беларусь и Израиль отреагировали на решение польских властей снести советские памятники на своей территории.

  • Ингури ГЭС
    Туристическая энергия

    Крупнейшая на Южном Кавказе ГЭС – Ингури, может стать туристическим объектом мирового уровня – здесь появятся музей, смотровые площадки и канатная дорога.

  • Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время интервью Абхазскому телевидению
    Президент говорит

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба об убийстве российского туриста, профилактике и предупреждении преступлений и надежде на лучшее.

  • Бакинский Суд по Тяжким Преступлениям
    Три года общего режима

    Бакинский суд приговорил российско-израильского блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы за незаконное пересечение границы.

  • Российские военные провели в Армении генеральную репетицию мероприятий ко Дню Победы
    Объединенное войско

    Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации армяно-российского соглашения о создании Объединенной группировки войск.

  • Игрок ФК Кайрат Андрей Аршавин, архивное фото
    Обидно, клянусь!

    Андрей Аршавин пожаловался, что его партнеры по алматинскому «Кайрату» не слушают его неординарных подсказок, да еще и обижаются.

  • Президент КР Алмазбек Атамбаев во время выступления на международном форуме Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи
    Кириллица – наше все!

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил в защиту кириллицы, поскольку переход на новый алфавит приведет к разрыву с прошлым.

  • Мусульманки, архивное фото
    Тема секса не раскрыта

    Книга «Секс-гид для мусульманок» – шаг в правильном направлении, считает писатель Шелина Джанмохаммед, поскольку тема секса является табу в мусульманских кругах.

  • Продажа плазменных телевизоров
    Аналоговый конец

    Аналоговое телевещание прекратит работу в Узбекистане в начале декабря 2018 года, взамен зрители получат бесплатный мультиплекс из 20 каналов.

  • Георгий Шадури
    Живая еда

    Автор проекта "Кухня здорового питания" Георгий Шадури о том, как просыпаться по утрам полным сил и энергии.

  • Тренировка пловцов-подводников Балтийской военно-морской базы, архивное фото
    Граница на воде

    Европейское агентство пограничной и береговой охраны проводит на Балтике учения по надзору за морской границей.

  • Открытие мотосезона Ночные волки в Москве, архивное фото
    А мы предупреждали!

    После встречи литовских детей с российскими байкерами из клуба «Ночные волки» спецслужбы страны пытаются найти крайнего.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Торт за 130 000 долларов, украшенный драгоценностями из платины, на выставке в Токио
Сладкий праздник: самые необычные торты мира
Падение полуприцепа на белоруса в Германии попало на видео
В Германии попало на видео падение фуры на человека
Полезные продукты, которые на самом деле вредят организму
"Полезные" продукты, которые на самом деле вредят организму

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться