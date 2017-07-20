Сколько продлится жара в Приднестровье

Приднестровский гидрометцентр озвучил прогноз погоды и объяснил, когда спадет жара на территории региона

ТИРАСПОЛЬ, 20 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. По прогнозам гидрометцентра Приднестровья, жара в регионе продлится еще трое суток.

"С 20 по 23 июля на территории Приднестровья ожидается жаркая погода, столбик термометра поднимется до +33 и выше °С", — отмечают синоптики.

В связи с погодными условиями Штаб гражданской защиты города Тирасполя МВД рекомендует по возможности в эти дни воздержаться от выходов на улицу в период с 12 до 16 часов.

"Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, при необходимости выхода на улицу следует иметь при себе медикаменты", — говорит замначальника Штаба ГЗ Виктор Водзинский.

Спасатели также предлагают носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, стараться чаще находиться в тени, всегда иметь при себе запас воды для питья, рекомендуют воздержаться от употребления алкогольных напитков и ограничить физические нагрузки. Особо отмечают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей (домашних животных) в запертых автомобилях.