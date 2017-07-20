В Молдове появляется риск перебоев с водоснабжением

Метеорологи в Молдове вынесли предупреждение в связи с засухой, которое будет действовать до конца месяца

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" гидроопасности, предупреждая о низкой водности, которая сохранится до 2 августа.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — говорится в сообщении Государственной гидрометеорологической службы страны.

Гидрологическая засуха наступает в результате почвенной засухи, когда из-за отсутствия осадков снижаются влагозапасы почвы.

В прошлом году такое предупреждение в Молдове сохранялось в течение нескольких месяцев. Уровень воды в Днестре снижался до критической отметки – так, что возникал риск перебоев с водоснабжением.