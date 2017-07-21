Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 и 23 июля 2017 года

Узнайте, какая погода ждет нас в пятницу, субботу и воскресенье

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В пятницу, 20 июля, в Молдове ожидается более жаркая, чем накануне, погода. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточной до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 70 %.

На севере страны температура воздуха составит +30 + 33 С днем и +17 +20 С ночью, в центральных районах +31 +34 С днем и +18 +21 С ночью. На юге +32 + 35 С днем и +19 +22 С ночью.

В Кишиневе +32 +34 С днем и +19 +21 С ночью.

В субботу, 22 июля, ожидается погода без осадков, до +33 +36 С днем и +19 +22 С ночью.

В воскресенье, 23 июля, прогнозирую кратковременные дожди с грозами на севере Молдовы. В целом температура воздуха составит +32 +36 С днем и +17 +22 С ночью.