МИД Молдовы: есть ли среди пострадавших в Бодруме наши граждане

Министерство иностранных дел и европейской интеграции находится в тесном контакте с властями Турции в связи с произошедшим на курорте Бодрум

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Популярный среди туристов турецкий курорт Бодрум сотрясло землетрясением магнитудой 6,7, произошедшим в Эгейском море. Как известно, здесь любят отдыхать и граждане Молдовы.

В пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Sputnik рассказали, были ли среди жертв и пострадавших при землетрясении наши соотечественники.

"Среди пострадавших граждан Молдовы нет. Министерство иностранных дел и европейской интеграции находится в постоянном контакте с властями Турции", — сообщили в ведомстве.

© Sputnik/ Valery Melnikov На популярном у молдаван турецком курорте произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла, отмечают турецкие телеканалы. В результате землетрясения возникло небольшое цунами.

Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, однако пострадало около 70 человек. Сообщается, что травмы у них незначительные. Тем не менее жертвы есть. Толчки ощущались также и на греческом острове Кос, здесь погибли два человека.