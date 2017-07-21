Гамрецкий пошел на сделку со следствием: ему снизят срок

Прокурор попросил в суде меньший срок заключения для Игоря Гамрецкого, так как тот сознался в содеянном

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Приговор экс-главе управления транспорта примэрии Кишинева Игорю Гамрецкому вынесут 3 августа, заявил в пятницу журналистам после заседания суда прокурор Думитру Робу.

"Сегодня был заслушан подозреваемый под клятвой. Он сделал заявления, признал вину. Это такие же заявления, какие он сделал во время допроса. 3 августа будет провозглашен приговор", — сказал государственный обвинитель.

В связи с тем, что Гамрецкий признал вину, прокурор потребовал для него меньший срок заключения. Первоначально сообщалось, что экс-чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы.

"Попросил для него заключение на 2-летний срок с лишением права занимать определенные должности на 3 года. С учетом того, что он признал свою вину, считаю, что этого достаточно", — пояснил Робу.

Гамрецкого, а также вице-примара Нистора Грозаву, экс-муниципального советника Геннадия Иващенко, трех администраторов парковочных компаний, а также бизнесмена, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя, задержали в конце апреля.

По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завысили. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" и компания-резидент ООО "Sizif-L". Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг. В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом. Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ под колпаком правосудия: на мэра есть еще дела

В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща.

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий гарантировал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обещал убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.

Позже дело на начальника управления транспорта кишиневской примэрии выделили в отдельное производство.