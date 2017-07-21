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Задержание Дорина Киртоакэ

Прокуроры потребовали отстранить Киртоакэ с поста мэра Кишинева

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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Тема:
Киртоакэ и закон (36)
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Дело Киртоакэ ушло в суд – прокуроры требуют его отстранения от занимаемой должности

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Прокуроры завершили расследование дела о платных парковках, в котором обвиняемым является примар Кишинева Дорин Киртоакэ, и направляют материалы в судебную инстанцию, сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре Молдовы.

"Чтобы исключить любое влияние на свидетелей, так как один из них занимает должность в рамках примэрии Кишинева, прокуроры требуют у муниципального совета столицы отстранить Киртоакэ от занимаемой должности на время судебных разбирательств", — говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Игорь Гамрецкий
© Photo: captură ecran privesc.eu
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Как пояснили в ведомстве, это "процессуальная мера необходима для предотвращения подделки или уничтожения доказательств, свидетельствующих об оказании давления на чиновников примэрии, подчиняющихся примару, что может навредить уголовному процессу".

Киртоакэ задержали 25 мая, а 14 июля в очередной раз продлили его домашний арест на 25 суток. Он проходит обвиняемым по делу о платных парковках.

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения Мунсовета. Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева. 

Задержание Дорина Киртоакэ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща. 

После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий обещал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обязался убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение примару выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях – извлечение выгоды из влияния и пассивная коррупция. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.

Как ранее пояснил государственный обвинитель Думитру Робу, показаний градоначальник не дает.

Тема:
Киртоакэ и закон (36)

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Теги:
платные парковки, отстранение, расследование, уголовное дело, примар, суд, примэрия Кишинева, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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