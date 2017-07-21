Решение суда: дни Киртоакэ на посту мэра Кишинева сочтены

Референдум по отставке мэра (примара) Кишинева Дорина Киртоакэ все-таки может состояться: первая инстанция дала добро на проведение плебисцита на местном уровне, но это решение может быть опротестовано в Апелляционной палате

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Кишиневский суд разрешил провести референдум по отставке мэра (примара) Кишинева Дорина Киртоакэ, который проходит по уголовному делу, связанному с платными парковками. Об этом сообщил в соцсети Facebook лидер фракции Партии социалистов Молдовы Ион Чебан.

"Разрешается организовать и провести референдум анти-Киртоакэ", — так Чебан сопроводил видео, на котором судья зачитывает решение инстанции.

Таким образом, суд признал действительными более 70 тысяч подписей, собранных инициативной группой в поддержку проведения референдума.

"Разрешается проведение местного референдума по отставке с должности генерального мэра Кишинева Дорина Киртоакэ", — заявил судья Михай Мургулец, добавив, что решение инстанции может быть опротестовано в течение 15 дней в Апелляционной палате столицы.