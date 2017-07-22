Почему в Молдове не работает антитабачный закон

Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь признал, что правоохранительные органы не всегда успевают бороться с курением в тех местах, где это запрещено

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Полиция не всегда успевает бороться с нарушением закона о запрете курения, заявил в пятницу руководитель Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь.

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В конце мая 2015 года депутаты утвердили антитабачный пакет законов, который предусматривает запрет на курение во всех закрытых и полузакрытых общественных местах, в государственных, медицинских, образовательных учреждениях, в парках, на игровых площадках для детей, на стадионах, аренах, на остановках общественного транспорта и в радиусе 10 метров от них, в общественных транспортных средствах и частных автомобилях, где находятся несовершеннолетние. Вступило решение спустя ровно год — в 2016-м.

"Закон о запрете курения был введен около года назад. Сейчас в полиции продолжается инструктаж по этому вопросу. К сожалению, наши граждане привыкли курить, где хотят и когда хотят. Мы стараемся информировать их о запрете", — сказал Пынзарь.

По его словам, в повестке работы полиции вопрос борьбы с курением остается на ведущих позициях.

"Признаю, мы успеваем бороться с этим феноменом не во всех местах. Но сегодня ситуация в барах и ресторанах совершенно точно иная, чем была 2-3 года назад", — сказал Пынзарь.

Некоторые эксперты утверждают, что рестораторам и владельцам баров и кафе удается обходить действующий запрет. При этом официальные исследования говорят о том, что антитабачный закон соблюдают 91% питейных заведений, а также 99% больниц и поликлиник.

Кроме того, по информации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), число госпитализаций больных с заболеваниями дыхательных путей после вступления в силу антитабачного закона сократилось. Также снизилось и количество госпитализаций с сердечно-сосудистыми проблемами.