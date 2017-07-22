Додон о запрете российских новостных ТВ программ: этот закон не пройдет

Даже если они (депутаты - ред.) проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу

КИШИНЕВ, 22 июл —Sputnik. Игорь Додон заявил, что не намерен утверждать инициативу Демократической партии республики запретить показ в стране российских новостных и аналитических телевизионных программ.

"Этот законопроект не пройдет. Даже если они (депутаты — ред.) проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они все равно не смогут протащить этот закон", — заявил Додон в пятницу в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, согласно многочисленным опросам, рейтинг главы республики растет.

"Снять меня с должности при таком рейтинге невозможно. Если они пойдут путем референдума по вотуму недоверия президенту в связи с любым законом, то, уверен, что я этот референдум выиграю", — сказал Додон.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Зачем в Молдове пытаются ограничить вещание российских телеканалов

ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

Ранее Демпартия Молдовы зарегистрировала в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. Спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Проект пока еще не дошел до парламента.