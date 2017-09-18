В Молдове зарегистрировано редкое погодное явление

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Средняя температура воздуха, которую зарегистрировали приборы на минувшей неделе, встречается в Молдове раз в 15-20 лет, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Это не шутка: в августе в Молдове было и +70 градусов

С 11 по 17 сентября средняя температура воздуха варьировала от +19,3 до 23,2 градуса по Цельсию. Это превышает нормальные показатели на 5,5-6,5 градуса.

При этом, максимум за неделю отмечен в Чадыр-Лунге, где в тени воздух прогрелся до +33 градусов.

"Такие высокие температуры воздуха на территории республики в этот период отмечаются в среднем раз в 10 лет", — сообщили в Госгидрометеослужбе.

Самый низкий показатель зарегистрировали в Рыбнице и Тирасполе. Ночью столбик термометра падал до +6,5 градуса по Цельсию.

При этом, прошлая неделя выдалась небогатой на осадки. На 85% территории их вовсе не было. В остальных регионах выпало 1-4 мм, что составляет всего 10-40% от нормы.