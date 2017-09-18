Прожиточный минимум в Молдове: все ли получают "минималку"

Стоимость потребительской корзины на душу населения в Молдове увеличилась: но у всех ли граждан республики доходы дотягивают до размера прожиточного минимума

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Молдове увеличили прожиточный минимум до тысячи 866,3 лея в среднем на человека в месяц. Таким образом, рост составил 2,9% в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Национального бюро статистики республики.

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Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах превышает средние показатели по другим городам страны практически на десять процентов, а в селах — на одиннадцать процентов.

В целом прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет тысячу 980,9 лея. При этом для мужчин он несколько выше, чем для женщин, а для детей — варьируется от 684,4 лея (на ребенка младше года) до двух тысяч 15,5 лея (дети от 7 до 17 лет).

Среднемесячная зарплата в экономике составила за этот период пять тысяч 429,9 лея, покрывая прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2,7 раза. Максимальный уровень покрытия прожиточного минимума для трудоспособного населения отмечен в сфере информации и связи — примерно в 6,1 раза, а минимальное покрытие — среди работников сферы искусства, отдыха и развлечений, а также сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства — их зарплата покрывает прожиточный минимум в 1,7 раза.

Прожиточный минимум для пенсионеров составляет в среднем тысячу 566,6 лея. Согласно статистике, средний размер пенсии в Молдове на 1 июля этого достиг тысячу 484,7 лея в месяц, покрывая прожиточный минимум для этой категории населения всего на 94,8%.

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Средний размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составляет 1274,9 лея для застрахованных лиц и покрывает прожиточный минимум для детей 1-6 лет на 83%, для незастрахованных граждан (540 леев) — лишь на 35,1%.