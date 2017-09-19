Военные учения стартовали в нескольких километрах от Кишинева

Очередные учения проходят на территории Молдовы: на этот раз военнослужащие Нацармии задействованы в тренировках с румынскими коллегами

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Молдавско-румынские учения "Огненный щит" стартовали на военной базе в Бульбоака, которая находится в нескольких километрах от Кишинева.

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По словам полковника Михаила Буклиша, цель учений — это совместная подготовка артиллерийских подразделений и повышение уровня совместимости двух армий.

В тренировках задействованы около 300 офицеров и сержантов артиллерийских подразделений Национальной армии и более 20 румынских военных.

Учения "Огненный щит" продлятся до 22 сентября. Они проводятся в Молдове третий год подряд.

В августе на базе в Бульбоака прошли совместные американо-молдавские учения Dragoon Pioneer.